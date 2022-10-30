Казахстан пробился в финал этапа Кубка мира по шорт-треку

Денис Никиша. Фото: olympic.kz

Мужская команда Казахстана по шорт-треку вышла в финал первого этапа Кубка мира, который в эти дни проходит в канадском Монреале, передает NUR.KZ со ссылкой на Olympic.kz.

Спортсмены пробились в решающий забег в эстафете (5000 метров).

В первом полуфинале наша команда показала второй результат. Это позволило им остаться в борьбе за медали, так как в финал проходили первые две сборные из каждого полуфинального забега.

Соперниками казахстанцев в споре за награды станут Италия, Канада и Южная Корея.

Добавим, что страну в этом виде программы представляют Денис Никиша, Абзал Ажгалиев, Нуртилек Кажгали и Адиль Галиахметов.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/about-sports/1994935-kazahstan-probilsya-v-final-etapa-kubka-mira-po-short-treku/