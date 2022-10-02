Ванда Нара опубликовала фото в прозрачном платье

Ванда Нара. Фото: instagram.com/wanda_nara/

Бывшая супруга аргентинского футболиста "Галатасарая" Мауро Икарди Ванда Нара опубликовала откровенные снимки на своей странице в социальных сетях, передает NUR.KZ.

35-летняя телеведущая и агент сфотографировалась в прозрачном платье.

«Разве это платье не может стать еще красивее», - подписала пост в Instagram Нара.

Напомним, что не так давно Ванда Нара в соцсетях объявила о расставании с Мауро Икарди. Они поженились в 2014 году. У пары есть два совместных ребенка и еще трое - от предыдущего брака Ванды с футболистом Макси Лопесом.

Ванда Нара активно ведет свой Instagram. На ее страницу подписаны свыше 15 млн пользователей. Она часто выкладывает у себя откровенные фотографии.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/about-sports/1990669-vanda-nara-opublikovala-foto-v-prozrachnom-plate/