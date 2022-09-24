Олимпийская чемпионка Ангелина Мельникова опубликовала знаковое для себе фото

Ангелина Мельникова. Фото: instagram.com/gelyamelnikova/

Представительница сборной России по спортивной гимнастике, обладательница четырех олимпийских медалей Ангелина Мельникова на своей странице в Instagram опубликовала фото с важным для нее смыслом, передает NUR.KZ.

"Выбрала эту фотографию, потому что она описывает сейчас мой внутренний огонек. Осень и у меня снова проснулась любовь к фотографии. Люблю я чувствовать тепло и уют через фото, а осенью это по-особенному трепетно воспринимаю",- подписала снимок Мельникова.

На Олимпиаде-2020 в Токио гимнастка завоевала три награды. Она стала первой в командных соревнованиях, а также третьей в вольных упражнениях и многоборье. Также она становилась второй на ОИ-2016 в Рио.

В рамках мирового первенства Мельникова семь раз поднималась на пьедестал почета: одно "золото", три "серебра" и три "бронзы".

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/about-sports/1989436-olimpiyskaya-chempionka-angelina-melnikova-opublikovala-znakovoe-dlya-sebe-foto/