Сабина Алтынбекова поделилась фото с отдыха в Дубае

Сабина Алтынбекова. Фото: instagram.com/altynbekova_20/

Известная казахстанская волейболистка Сабина Алтынбекова на своей странице в Instagram поделилась с подписчиками фотографией со своего отдыха, который она проводит в Дубае (ОАЭ), передает NUR.KZ.

На снимке спортсменка позирует в легком белом платье на фоне пальм.

"Забирайте только воспоминания, оставляйте только следы",- подписала фото Алтынбекова.

Сабина Алтынбекова не выступает с 2020 года. Последней ее командой была "Аль-Васл" из Объединенных Арабских Эмиратов. В 2020 году волейболистка вышла замуж за Саята Салманулы, а через год родила сына.

Также Алтынбекова переходила в "Казерту" (Италия). Однако сыграть за команду не смогла из-за финансовых проблем клуба.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/about-sports/1989048-sabina-altynbekova-podelilas-foto-s-otdyha-v-dubae/