Теннисистка Арина Соболенко показала снимок с откровенной фотосессии

Арина Соболенко. Фото: instagram.com/sabalenka_aryna/

Профессиональная теннисистка из Беларуси Арина Соболенко (7-я ракетка мира) на своей странице в социальных сетях опубликовала кадры с откровенной фотосессии, передает NUR.KZ.

24-летняя теннисистка показала фото и бекстейдж с дерзкой фотосессии.

"Я влюблена в вас, девочки", - подписала пост в Instagram Соболенко.

Отметим, что Арина Соболенко еще не выходила на корт после проигрыша в полуфинале US Open-2022. В обновленном рейтинге WTA (Женская теннисная ассоциация) спортсменка из Беларуси занимает седьмое место.

Всего за карьеру Арина Соболенко завоевала десять титулов WTA. Также она трижды выходила в полуфинал на турнирах Большого шлема.

В августа прошлого года Арина поднялась на рекордное второе место в рейтинге лучших теннисисток мира. Кумиром Соболенко в теннисе является швейцарец Роджер Федерер.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/about-sports/1988912-tennisistka-arina-sobolenko-pokazala-snimok-s-otkrovennoy-fotosessii/