Самая сексуальная спортсменка мира показала фото с отдыха в Таиланде

Алиса Шмидт. Фото: instagram.com/alicasmd/

Представительница сборной Германии по легкой атлетике Алиса Шмидт на своей странице в Instagram поделилась снимком с отдыха, который бегунья проводит в Таиланде, передает NUR.KZ.

Немецкая красавица проводит свой отпуск на одном из пляжей Таиланде, откуда и делится со своими подписчиками яркими фотографиями.

В 2019 году Шмидт в составе сборной Германии завоевала бронзовую медаль в эстафете 4 по 400 метров.

На европейском первенстве среди спортсменов до 20 лет в Италии легкоатлетка отметилась серебряной медалью. В этом году на ЧЕ среди взрослых стала пятой в эстафете.

Австралийское издание Busted Coveragе признало Алису Шмидт самой сексуальной спортсменкой мира.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/about-sports/1988152-samaya-seksualnaya-sportsmenka-mira-pokazala-foto-s-otdyha-v-tailande/