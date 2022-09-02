Австрийская легкоатлетка Ивона Дадич поделилась фото с тренировки

Ивона Дадич. Фото: instagram.com/ivona.dadic/

Одна из лидеров сборной Австрии по легкой атлетике, обладательница медали чемпионата мира Ивона Дадич на своей странице в Instagram поделилась с подписчиками фото с тренировочного процесса, передает NUR.KZ.

"Всегда будут неудачи. Планы, которые должны были сработать, не принесли желаемого результата. Так превратите же неудачу в возвращение",- подписала снимки Дадич.

Ивона Дадич выступает на соревнованиях в многоборье. В 2018-ом году она завоевала серебряную медаль на чемпионате мира в помещении. Лучший результат 28-летней спортсменки на летнем ЧМ - шестое место.

Дадич принимала участие в трех Олимпийских играх. На последних ОИ-2020 в Токио австрийка завершила выступление с восьмым результатом.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/about-sports/1985866-avstriyskaya-legkoatletka-ivona-dadich-podelilas-foto-s-trenirovki/