Трехкратная чемпионка мира Ютта Лердам опубликовала фото из зала

Ютта Лердам. Фото: instagram.com/juttaleerdam/

Трехкратная чемпионка мира по конькобежному спорту, обладательница серебряной медали Олимпиады-2022 Ютта Лердам из Нидерландов на своей странице в Instagram поделилась фото из тренировочного зала, передает NUR.KZ.

Первый серьезный успех 23-летней спортсменки случился в 2017-ом году, когда Лердам на чемпионате мира среди юниоров в Хельсинки стала первой в многоборье, командной гонке и на дистанции 1500 метров. При этом она завоевала бронзовые медали в забегах на 500 и 3000 метров.

Далее последовали медали и на взрослом уровне. Она трижды побеждала на чемпионатах мира. В 2019-ом Ютта выиграла командный спринт. Через год она стала лучшей на дистанции 1000 метров и вновь в командном спринте. В 2021-ом году спортсменка финишировала второй в соревнованиях на 1000 метров.

На Олимпиаде-2022 в Пекине Лердам завоевала серебряную медаль на дистанции 1000 метров.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/about-sports/1984374-trehkratnaya-chempionka-mira-yutta-lerdam-opublikovala-foto-iz-zala/