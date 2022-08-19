Волейболистка Татьяна Демьянова опубликовала фото в купальнике

Татьяна Демьянова. Фото: instagram.com/tatarka5/

Казахстанская волейболистка Татьяна Демьянова провела отдых у бассейна и поделилась с подписчиками красочным фото в открытом синем купальнике, передает NUR.KZ.

Спортсменка опубликовала пост на своей странице в Instagram.

"Лето... Помедленнее",- подписала фотографию Демьянова.

Татьяна Демьянова выступает за волейбольный клуб "Алматы". Также она занимается модельным бизнесом и просто радует своих поклонников фотосетами в социальных сетях. На нее подписаны 178 тысяч человек.

Казахстанская спортсменка начала заниматься спортом в девять лет. В этот период ее семья переехала в Костанай. В волейбол же ее привела мама.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/about-sports/1983956-voleybolistka-tatyana-demyanova-opublikovala-foto-v-kupalnike/