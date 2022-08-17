Легкоатлетка Галина Якушева опубликовала снимки с отдыха в Египте

Галина Якушева. Фото: instagram.com/hodochka1988/

Представительница сборной Казахстана по легкой атлетике Галина Якушева поделилась с подписчиками фотографиями с отдыха в Египте, где она проводит отпуск после чемпионата мира, передает NUR.KZ.

Спортсменка в данное время находится на побережье Красного моря.

"Экскурсионная прогулка на яхте, остановка на рифах, дайвинг, ныряние с маской и белый остров. Я восхищена Красным морем и его подводной красотой. Такое разнообразие рыб я видела только в аквариуме. И рифы невероятной красоты. Однозначно еще вернусь в Египет",- поделилась эмоциями Якушева.

На недавнем чемпионате мира в Орегоне (США) Галина Якушева представляла Казахстан в спортивной ходьбе. За семь дней она преодолела сразу две дистанции. В соревнованиях на 35 километров она завершила выступление на 17-м месте.

Галина Якушева является одним из лидеров сборной Казахстана. В ее активе выступления на многих крупных международных турнирах.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/about-sports/1983536-legkoatletka-galina-yakusheva-opublikovala-snimki-s-otdyha-v-egipte/