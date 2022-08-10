Легкоатлетка Элина Михина опубликовала фото в купальнике

Элина Михина. Фото: instagram.com/____elina_____/

Чемпионка Казахстана и бронзовый призер Азиатских игр-2018 в беге на 400 метров Элина Михина опубликовала новые снимки на своей странице в социальных сетях, передает NUR.KZ.

28-летняя казахстанская спортсменка показала снимки с отдыха на Бухтарминском водохранилище (ВКО). На фото она позирует в леопардовом купальнике.

"Красота жизни - в деталях, в моментах, мимолетных, ускользающих, но от этого еще более ценных. Как правило, такие моменты наступают случайно, когда их совсем не ждешь, и они превосходят все ожидания", - подписала пост в Instagram Михина.

Напомним, что Элина Михина является чемпионкой Казахстана в беге на 400 метров. Также она трижды брала бронзу на Азиатских играх-2018 в Джакарте (Индонезия). Дважды становилась чемпионкой Азии в помещении (2014, 2018).

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/about-sports/1982612-legkoatletka-elina-mihina-opublikovala-foto-v-kupalnike/