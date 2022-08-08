Гимнастка Эльжана Таниева показала фото из Дубая

Эльжана Таниева. Фото: instagram.com/taniyevae/

Чемпионка Азии и Казахстана по художественной гимнастике Эльжана Таниева на своей странице в социальных сетях поделилась кадрами с отдыха в Дубае (ОАЭ), передает NUR.KZ.

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Казахстанская гимнастка выложила снимки с отдыха в Дубае. "Будь собой", - подписала пост в Instagram Таниева.

Эльжана Таниева является восходящей звездой отечественной художественной гимнастики.

В 2018 году она выиграла Кубок Азии среди юниоров (многоборье). Через год казахстанка стала чемпионом Азии среди юниоров в командных соревнованиях.

В 2022 году Таниева взяла золото (лента) и серебро (булавы) на чемпионате Азии в Таиланде. Также в этом году она стала чемпионкой Казахстана по художественной гимнастике.

Отметим, что Эльжана в свои 16 лет является мастером спорта международного класса.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/about-sports/1982256-gimnastka-elzhana-tanieva-pokazala-foto-iz-dubaya/