Теннисистка Зарина Дияс выложила фото с отдыха в Мальорке

Зарина Дияс. Фото: instagram.com/zarinadiyas/

28-летняя казахстанская теннисистка Зарина Дияс (244-я ракетка мира) на своей странице в Instagram поделилась фотографиями с отдыха в Мальорке (Испания), передает NUR.KZ.

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Казахстанская спортсменка провела выходные в одном из красивейших городов Испании - Мальорке.

Напомним, что из-за травмы Зарина досрочно завершила сезон. В этом году теннисистка провела всего два матча.

Также не так давно Зарина побывала в Греции, где отметила день рождения своей подруги, российской теннисистки Анастасии Павлюченковой.

Прямо сейчас 28-летняя казахстанская теннисистка занимает 244 место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA).

Отметим, что на счету Зарины один титул WTA (завоевала в 2017 году в Токио). За карьеру Дияс заработала свыше 3 млн долларов призовых.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/about-sports/1982055-tennisistka-zarina-diyas-vylozhila-foto-s-otdyha-v-malyorke/