Боксерша Надежда Рябец опубликовала фото в зеленом платье

Надежда Рябец. Фото: instagram.com/nadryabets/

Двукратная чемпионка Казахстана по боксу и участница летних Олимпийских игр-2020 Надежда Рябец на своей странице в Instagram показала снимки с фотосессии, передает NUR.KZ.

На них 21-летняя спортсменка позирует в зеленом платье. "Кажется, я влюбилась в фотосессии. Особенно такого формата", - подписала пост Рябец.

Напомним, что Надежда является двукратной чемпионкой Казахстана, чемпионкой мира среди юниоров, победительницей чемпионата Азии среди молодежи и бронзовым призером юношеских Олимпийских игр.

Также Надежда Рябец единственная из казахстанок завоевала лицензию на Олимпийские игры-2020 в Токио (Япония). Правда добиться успеха не получилось (проиграла в первом же бою).

Выступает Надежда Рябец в средней весовой категории. Родилась она в Северо-Казахстанской области, проживает в городе Костанай.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/about-sports/1981347-boksersha-nadezhda-ryabets-opublikovala-foto-v-zelenom-plate/