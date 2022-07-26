Боксерша Милана Сафронова опубликовала фото в купальнике

Милана Сафронова. Фото: instagram.com/safronovamilana1/

Неоднократная чемпионка Казахстана по любительскому боксу Милана Сафронова на своей странице в Instagram опубликовала фотографию с отдыха в Дубае (ОАЭ), передает NUR.KZ.

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31-летняя спортсменка выложила снимок в купальнике на фоне башни Бурдж-эль-Араб в Эмиратах. "Море", - подписала фото Сафронова.

Напомним, что Милана Сафронова трижды выигрывала чемпионат Казахстана (2018, 2019, 2020). Также она становилась бронзовым призером чемпионата мира (2019) и Азии (2019).

В 2021 году Сафронова стала чемпионкой Азии в весовой категории до 64 кг. В финале она одолела соперницу из Индии.

В детстве Милана увлекалась футболом и баскетболом.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/about-sports/1980208-boksersha-milana-safronova-opublikovala-foto-v-kupalnike/