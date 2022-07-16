Алматы примет этапы Кубка мира по шорт-треку

Абзал Ажгалиев. Фото: Национальный олимпийский комитет Республики Казахстан

В этом году два этапа Кубка мира по шорт-треку пройдут в Алматы, передает NUR.KZ со ссылкой на сайт Международного союза конькобежцев (ISU).

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Такую возможность национальная федерация конькобежцев Казахстана получила по результатам инспекционного визита представителей ISU (Международный союз конькобежцев).

Таким образом, в Алматы состоятся два этапа Кубка мира по шорт-треку: 9-11 декабря (III этап) и 16-18 декабря (IV этап).

Напомним, что в 2018 году Алматы уже принимал этап Кубка мира.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/about-sports/1978807-almaty-primet-etapy-kubka-mira-po-short-treku/