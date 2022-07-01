Известный видеоблогер подписал контракт с рестлинг-промоушеном

Логан Пол. Фото: Photo by Jayne Kamin-Oncea/Getty Images

Известный американский блогер Логан Пол подписал контракт со знаменитым рестлинг-промоушеном WWE, сообщает Sports.ru.

Блогер подписал контракт до конца 2023 года. Он выложил в твиттере совместные фото с Трипл-Эйчем и Стефани Макмэн, которая временно выполняет обязанности генерального директора WWE.

Пол также обратился с посланием к другому бойцу WWE Майклу «Miz» Мизанину, написав на обратной стороне контракта фразу «Miz, я иду за тобой». Ранее Пол и Миз в команде выиграли у The Mysterios на Wrestlemania 38 в апреле, после чего Миз провел Полу свой финишер Skull-crushing Finale.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/about-sports/1976613-izvestnyy-videobloger-podpisal-kontrakt-s-restling-promoushenom/