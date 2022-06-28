Теннисистка Юлия Путинцева посетила концерт Эда Ширана в Лондоне

Марина Заневская, Дарья Сэвилл и Юлия Путинцева. Фото: instagram.com/yulia_putintseva/

27-летняя казахстанская теннисистка Юлия Путинцева побывала на концерте британского певца Эда Ширана на стадионе "Уэмбли" в Лондоне (Великобритания), передает NUR.KZ.

Об этом казахстанская спортсменка сообщила на своей странице в Instagram. На концерт Юлия пошла вместе с теннисистками Дарьей Сэвилл (Австралия) и Мариной Заневской (Бельгия).

Напомним, что сегодня Юлия Путинцева стартует на турнире Большого шлема "Уимблдон-2022". В первом раунде женского одиночного разряда она сыграет с француженкой Ализой Корне.

Не так давно Юлия поздравила своего папу Антона с Днем отца.

"С Днем отца лучшего папу, которого я когда-либо могла попросить", - подписала пост Путинцева.

Напомним, что в женском мировом рейтинге WTA Юлия Путинцева занимает 33-е место.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/about-sports/1976059-tennisistka-yuliya-putintseva-posetila-kontsert-eda-shirana-v-londone/