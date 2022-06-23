Фехтовальщица Тамила Муридова выложила фото в купальнике

Тамила Муридова. Фото: instagram.com/t_muridova

Бывший член женской национальной сборной Казахстана по фехтованию Тамила Муридова в социальных сетях опубликовала фотографию с отдыха в Италии, передает NUR.KZ.

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Тамила на своей странице в Instagram выложила снимок, где она загорает в купальнике на пляжах Остии (пригород Рима, Италия).

Напомним, что в 2021 году Муридова приняла решение выступать за команду Грузии. Ранее спортсменка успешно защищала честь Казахстана на международной арене.

Тамила является бронзовым призером чемпионата мира среди юниоров, а также мастером спорта Республики Казахстан.

Тамила Муридова выступала за Казахстан на юношеских Олимпийских играх-2018 в Буэнос-Айресе (Аргентина).

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/about-sports/1975433-fehtovalschitsa-tamila-muridova-vylozhila-foto-v-kupalnike/