"Готовлюсь к чему-то новому": Алина Загитова опубликовала фото в боксерских перчатках

Алина Загитова. Фото: instagram.com/azagitova/

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию россиянка Алина Загитова всерьез увлеклась занятием бокса, передает NUR.KZ.

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На своей странице в Instagram Алина опубликовала фото в боксерских перчатках и оставила загадочное послание.

"Готовлюсь к чему-то новому", - подписала пост Загитова.

Вполне вероятно, что 20-летняя фигуристка проведет выставочный поединок по правилам бокса.

Алина Загитова - первая и единственная в истории России фигуристка-одиночница, завоевавшая все титулы в мировом фигурном катании: олимпийская чемпионка, чемпионка мира и Европы, победительница финала Гран-при, чемпионка России и так далее.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/about-sports/1975046-gotovlyus-k-chemu-to-novomu-alina-zagitova-opublikovala-foto-v-bokserskih-perchatkah/