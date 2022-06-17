Гимнастка Каролина Севастьянова опубликовала фото в купальнике

Каролина Севастьянова. Фото: instagram.com/karolisha.s/

Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике, россиянка Каролина Севастьянова выложила новые фотографии на своей странице в Instagram, передает NUR.KZ.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

На сделанных в Монте-Карло (Монако) снимках российская спортсменка позирует перед камерой в розовом купальнике.

"Летнее время — летняя атмосфера", — подписала снимки Севастьянова.

Напомним, что 27-летняя Каролина Севастьянова является олимпийской чемпионкой 2012 года по художественной гимнастике в групповом многоборье, также она становилась чемпионкой юношеской Олимпиады 2010 года в Сингапуре.

После Олимпиады 2012 года в Лондоне (Великобритания) спортсменка объявила о завершении карьеры.

Наслаждайтесь летом с Parimatch и выигрывайте топовые призы: путевку на Мальдивы, iPhone 13 PRO MAX и бонусы на 14 000 000 тенге. Розыгрыши каждую неделю - участвуйте!

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/about-sports/1974552-gimnastka-karolina-sevastyanova-opublikovala-foto-v-kupalnike/