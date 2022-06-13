Уроженка Казахстана Кристина Хаммер опубликовала сексуальное фото

Кристина Хаммер. Фото: instagram.com/ladyhammer_official

Экс-чемпионка мира по боксу в среднем и во втором среднем дивизионах Кристина Хаммер порадовала своих подписчиков откровенным снимком в купальнике, передает NUR.KZ.

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31-летняя немецкая боксерша опубликовала фото в купальнике на своей странице в Instagram.

"Мое лицо, когда мне кто-то говорит: "У тебя слишком много мышц для женщины". Но при этом спрашивают о моем питании", - подписала пост Хаммер.

Отметим, что Кристина родилась в Карагандинской области, но в детстве вместе с семьей эмигрировала в Германию.

Кристина Хаммер становилась чемпионкой мира в среднем и во втором среднем дивизионах. Владела титулами WBO и WBC. Также она серебряный призер чемпионата Германии среди любителей.

Всего в активе "Леди молот" (прозвище Хаммер) 28 побед (из них 13 нокаутом) и одно поражение на профессиональном ринге.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/about-sports/1973828-urozhenka-kazahstana-kristina-hammer-opublikovala-seksualnoe-foto/