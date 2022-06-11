Гольфист Тайгер Вудс стал миллиардером

Тайгер Вудс. Фото: instagram.com/tigerwoods

Известный американский гольфист Тайгер Вудс стал третьим в истории спортсменом-миллиардером, сообщает Sports.ru.

Издание оценивает состояние пятнадцатикратного победителя турниров серии «Мэйджор» в более чем 1 млрд долларов. Только 10% заработка приходятся на призовые в гольфе.

Основную часть составляют средства от рекламных контрактов с такими компаниями, как Gatorade, Monster Energy, TaylorMade, Rolex и Nike. Также Вудсу принадлежат ряд связанных с гольфом компаний и ресторан.

Помимо Вудса, более миллиарда заработали баскетболисты Майкл Джордан и Леброн Джеймс.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/about-sports/1973699-golfist-tayger-vuds-stal-milliarderom/