"Не потеряла форму": Ангелина Лукас опубликовала фото в купальнике

Ангелина Лукас. Фото: instagram.com/angelina_lukas1997

Трехкратная чемпионка Казахстана по любительскому боксу Ангелина Лукас в социальных сетях поделилась солнечными фотографиями с отдыха на Мальдивах, передает NUR.KZ.

24-летняя спортсменка опубликовала в Instagram снимки, где она в купальнике сидит на доске для серфинга.

"На Мальдивах отдыхала очень активно. Не потеряла форму, а только наоборот. На массе", - подписала пост Ангелина.

Отметим, что на Мальдивы боксерша отправилась после чемпионата мира по боксу в Стамбуле, где она уступила в первом же круге.

Напомним, что Ангелина Лукас является трехкратной чемпионкой Казахстана. Также она победительница ряда международных турниров.

В прошлом году Ангелина успешно дебютировала в профессиональном боксе, победив украинку Светлану Василевскую решением судей.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/about-sports/1973319-ne-poteryala-formu-angelina-lukas-opublikovala-foto-v-kupalnike/