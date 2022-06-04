На полуфинале "Ролан Гаррос" на корт выбежала женщина и приковала себя к сетке

Активистка во время полуфинала "Ролан Гаррос". Фото: Mine Kasapoglu/Anadolu Agency via Getty Images

На полуфинальном матче "Роллан Гаррос" между Каспером Руудом и Марином Чиличем на корт выбежала активистка, сообщает Чемпионат.

Девушка является активисткой международного движения по борьбе с глобальным потеплением. У нее на футболке по-английски написано: "У нас осталось 1028 дней".

Активистка пристегнула себя к сетке и присела на колени. Это произошло в третьем сете при счёте 4:1 в пользу Рууда. Игроков сначала увели в подтрибунное помещение. Матч был остановлен при счёте 1-1 по сетам. Примерно через 10 минут Рууд и Чилич вернулись на корт. Теннисисты провели двухминутную разминку и возобновили матч.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/about-sports/1972555-na-polufinale-rolan-garros-na-kort-vybezhala-zhenschina-i-prikovala-sebya-k-setke/