Сабина Алтынбекова опубликовала фото в шикарном платье

Сабина Алтынбекова. Фото: instagram.com/altynbekova_20/

Известная казахстанская волейболистка Сабина Алтынбекова поделилась эффектной фотографией на своей странице в Instagram, передает NUR.KZ.

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На снимке 25-летняя спортсменка позирует в шикарном синем платье на фоне Стамбула (Турция).

"При наличии красоты души все становится красивым, ведь она начинает освещать окружающее нас своими тонами, и маленький дом вдруг превращается в целый дворец, ведь он уже измеряется широтой души, а не своими собственными размерами", - подписала пост Сабина.

Не так давно Алтынбекова намекнула на скорое возвращение в большой спорт. Напомним, что Сабина не выступает с 2020 года. Последней ее командой была "Аль-Васл" из Объединенных Арабских Эмиратов.

В конце 2020 года Сабина вышла замуж за Саята Салманулы. В октябре 2021 года Алтынбекова родила сына.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/about-sports/1971997-sabina-altynbekova-opublikovala-foto-v-shikarnom-plate/