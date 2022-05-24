Ангелина Лукас опубликовала фото с отдыха на Мальдивах

Ангелина Лукас. Фото: instagram.com/angelina_lukas1997/

Трехкратная чемпионка Казахстана по боксу Ангелина Лукас выложила в соцсетях солнечные фотографии с отдыха на Мальдивах, передает NUR.KZ.

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После чемпионата мира по любительскому боксу в Стамбуле (Турция) Ангелина проводит отпуск на Мальдивах. У себя в Instagram Лукас опубликовала серию снимков с отдыха.

К слову, на ЧМ-2022 по любительскому боксу Ангелина выступила неудачно, проиграв в первом же круге решением судей бразильянке Каролине де Альмейде.

Напомним, что Ангелина является трехкратной чемпионкой Казахстана по боксу. В прошлом году Лукас успешно дебютировала на профи-ринге, победив украинку Светлану Василевскую.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/about-sports/1970725-angelina-lukas-opublikovala-foto-s-otdyha-na-maldivah/