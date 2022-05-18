Ангелина Лукас показала фото в эффектном платье с глубоким вырезом

Ангелина Лукас. Фото: instagram.com/angelina_lukas1997/

Неоднократная чемпионка Казахстана по боксу Ангелина Лукас порадовала своих подписчиков новыми фотографиями, передает NUR.KZ.

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На своей странице в Instagram Ангелина выложила снимки в платье с глубоким вырезом. "Девочка с волей и сердцем льва", - подписала пост Лукас.

Не так давно Ангелина Лукас приняла участие в мировом первенстве по боксу среди женщин в Стамбуле (Турция). Выступающая в весе до 52 кг казахстанская спортсменка в первом же круге уступила бразильянке Каролине де Альмейде.

Напомним, что Ангелина Лукас является трехкратной чемпионкой Казахстана по боксу. В прошлом году 24-летняя спортсменка успешно дебютировала на профи-ринге, победив украинку Светлану Василевскую.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/about-sports/1969833-angelina-lukas-pokazala-foto-v-effektnom-plate-s-glubokim-vyrezom/