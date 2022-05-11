Майк Тайсон избежал уголовной ответственности за избиение пассажира в самолете

Майк Тайсон. Фото: Donald Kravitz/Getty Images

Легенда профессионального бокса Майк Тайсон не будет отвечать перед законом после избиения пассажира в самолете, пишет Fightnews.info.

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В апреле 55-летний Тайсон избил мужчину на борту самолета авиакомпании JetBlue Airways, который должен был вылететь из аэропорта Сан-Франциско во Флориду.

Согласно информации TMZ Sports, оба участника произошедшего приняли решение не доводить дело до судебного заседания.

При этом со слов прокурора округа Сан-Матео, где случился инцидент, во внимание также брались неоднозначная личность пассажира и его провокационное поведение, что сыграло бы против него в зале суда.

Напомним, Майк Тайсон является одним из самых известных и узнаваемых боксеров в истории. Его рекорд в профи-боксе составляет 50 побед (44 нокаутом) при шести поражениях.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/about-sports/1968781-mayk-tayson-izbezhal-ugolovnoy-otvetstvennosti-za-izbienie-passazhira-v-samolete/