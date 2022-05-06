Летняя Универсиада-2022 в Китае перенесена на 2023 год

Логотип летней Универсиада-2022. Фото: Zhang Lang/China News Service via Getty Images

Международная федерация университетского спорта (FISU) сообщила о переносе Всемирной летней Универсиады в китайском Чэнду на 2023 год, сообщает NUR.KZ.

"Решение о переносе Универсиады-2021 в Чэнду было нелегким, но это правильное решение для спортсменов. Их благополучие всегда является нашим приоритетом номер один.

Сохраняющаяся неопределенность из-за текущих условий сделала перенос разумным выбором – ряд национальных федераций студенческого спорта уже изменил свои планы", – заявил исполняющий обязанности президента FISU Леонц Эдер.

Изначально соревнования должны были пройти в августе 2021-го, но из-за пандемии коронавируса были перенесены на 26 июня – 7 июля 2022-го.

Напомним, что в последние месяцы в Китае наблюдается сильнейшая вспышка коронавирусной инфекции.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/about-sports/1968414-letnyaya-universiada-2022-v-kitae-perenesena-na-2023-god/