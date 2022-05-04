Появление звезды Олимпиады-2022 Эйлин Гу на Met Gala взбудоражило соцсети Китая

Эйлин Гу. Фото: instagram.com/eileen_gu_/

Появление 18-летней китайской фристайлистки Эйлин Гу на торжественном благотворительном мероприятии Met Gala взбудоражило социальные сети Китая, пишет Чемпионат.

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Напомним, что на Олимпийских играх-2022 в Пекине (Китай) Эйлин завоевала три медали – золото в хафпайпе, золото в биг-эйре и серебро в слоупстале.

Тем самым она установила рекорд – стала первой фристайлисткой в истории, которой удалось завоевать три медали на одной Олимпиаде.

На красной дорожке Эйлин появилась в образе от модного дома Louis Vuitton, амбассадором которого является. Фристайлистка примерила облегающее кожаное платье без бретелек.

Вскоре после выхода Эйлин в китайской социальной сети Weibo появился хештег #EileenGuMetGalaRedCarpet, который уже посмотрели более 250 млн раз.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/about-sports/1967926-poyavlenie-zvezdy-olimpiady-2022-eylin-gu-na-met-gala-vzbudorazhilo-sotsseti-kitaya/