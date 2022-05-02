Казахстанская дзюдоистка Айгерим Абилкадирова выиграла конкурс красоты

Айгерим Абилкадырова. Фото: instagram.com/ab_aigerimm/

Первая чемпионка мира по грэпплингу из Казахстана Айгерим Абилкадирова выиграла Гран-при на конкурсе красоты в Неаполе (Италия), передает NUR.KZ.

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О своем успехе спортсменка сообщила на своей странице в Instagram.

"Вот и сбылась моя еще одна детская мечта. С раннего детства, когда у меня были неудачи в жизни, мои родители всегда говорили мне что "Все, что не делается, все к лучшему", и эта мудрость всегда меня успокаивает и подбадривает.

Сегодня Аллах подарил мне победу, причем победу на очень крупном Международном конкурсе красоты MISS EUROPE CONTINENTAL 2022, который проходил в Италии. И, кстати, я стала первой в истории современного Казахстана казашкой, которая сумела стать победительницей такого престижного конкурса", - написала Айгерим.

Отметим, что Абилкадирова является титулованной грэпплершей. Она первой среди казахстанок стала чемпионкой мира и Азии. Также она брала золото на чемпионате Азии по дзюдо.

Вне спорта девушка занимается модельным бизнесом. На Instagram-аккаунт Абилкадыровой подписаны свыше 500 тыс. пользователей.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/about-sports/1967654-kazahstanskaya-dzyudoistka-aygerim-abilkadirova-vyigrala-konkurs-krasoty/