Главная лига бейсбола отстранила игрока за домашнее насилие

Бейсбол на Олимпиаде-2020. Фото: Getty Images/Getty Images

Главная лига бейсбола (MLB) отстранила питчера "Доджерс" на два сезона за домашнее насилие, сообщает MLB.

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31-летнего игрока обвинили в сексуальных домогательствах и домашнем насилии по отношению к женщине, чье имя не называется. Бауэр, в свою очередь, подал на женщину встречный иск, обвинив ее во лжи и в желании отсудить у него деньги, поскольку он много зарабатывает.

На решение об отстранении от спорта Бауэр также подал апелляцию.

"В самых решительных выражениях я отрицаю какие-либо нарушения политики лиги в отношении домашнего насилия и сексуальных посягательств. Я обжалую это решение и ожидаю победы. Как и на протяжении всего этого процесса, мои представители и я уважаем конфиденциальность разбирательства", – заявил Бауэр.

В этом и следующем сезоне «Доджерс» должны были выплатить Бауэру в общей сложности 64 миллиона долларов в качестве зарплаты. Теперь этих денег спортсмен не получит.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/about-sports/1967565-glavnaya-liga-beysbola-otstranila-igroka-za-domashnee-nasilie/