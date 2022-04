Рэпер Drake сравнил себя с Овечкиным и Месси в своей новой песне

Drake. Фото: AARON M. SPRECHER/AFP via Getty Images

Известный рэп-исполнитель Drake в новой песне I'm On One сравнил себя с хоккеистом "Вашингтон Кэпитал" Александром Овечкиным и Лионелем Месси, сообщает NUR.KZ.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

"I'm just all about my goals like Ovechkin, I'm just all about my goals like I'm Messi", — исполняется в песне. "Я думаю только о своих целях, как Овечкин, я думаю о своих целях, как Месси", — приблизительно переводится данная строчка.

Также в песне упоминаются легендарный американский пловец Майкл Фелпс и нападающий "Манчестер Юнайтед" и сборной Португалии Криштиану Роналду.

Напомним, 36-летний россиянин продолжают гонку за Уэйном Гретцки в списке лучших снайперов Национальной хоккейной лиги всех времён. Овечкин в настоящий момент занимает третье место, забросив 780 шайб, второе место у Горди Хоу (801 гол), на счету Гретцки — 894 шайбы.

Врывайтесь в рейтинг экспрессов онлайн-букмекера №1 по версии "Выбор года" в Казахстане Parimatch. Заряжайте на топовые события, собирайте баллы и разделяйте призовой фонд в 14 000 000 тенге.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/about-sports/1967500-reper-drake-sravnil-sebya-s-ovechkinym-i-messi-v-svoey-novoy-pesne/