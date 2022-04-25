Тренер команды Казахстана по тхэквондо: Нас ждет серия важных турниров

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Команда Казахстана по тхэквондо продолжает учебно-тренировочные сборы в Алматинской области, передает пресс-служба Казахстанской федерации тхэквондо.

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По словам старшего тренера национальной сборной Батырбека Есдавлетова, наши спортсмены усердно готовятся к предстоящим стартам.

"Нас ждет серия международных турниров, среди них рейтинговый турнир Austrian Open в конце мая, Гран-при в Италии, а также чемпионат Азии в Южной Корее в июне.

Тренировки проходят на высоком уровне, спортсмены занимаются два раза в день. У спортсменов очень хорошее настроение", – заявил Есдавлетов.

Напомним, что всего в сборах принимают участие 15 спортсменов. Тренировки продлятся до 28 апреля.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/about-sports/1966714-trener-komandy-kazahstana-po-thekvondo-nas-zhdet-seriya-vazhnyh-turnirov/