Девушка-боец Рейчел Остович выложила откровенное фото

Рейчел Остович. Фото: instagram.com/rachaelostovich/

Американская файтерша Рейчел Остович на своей странице в Instagram опубликовала фото и видео с откровенной фотосессии, передает NUR.KZ.

31-летняя спортсменка опубликовала новый пост в соцсетях, в котором похвасталась своей фигурой.

Отметим, что Рейчел бьется в лиге кулачных боев - Bare Knuckle FC. До этого Остович выступала в смешанных единоборствах. В частности дралась в таких организациях, как FC Invicta и UFC.

В ММА на ее счету 4 победы и 6 поражений. В кулачных боях ее рекорд 1-0. Единственную победу она одержала в прошлом году, взяв реванш у Пейдж Ванзант за поражение в UFC.

Также Рейчел Остович активно ведет свою страницу в Instagram. На нее подписаны около 800 тысяч пользователей. У себя в аккаунте спортсменка частенько выкладывает откровенные снимки.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/about-sports/1966332-devushka-boets-reychel-ostovich-vylozhila-otkrovennoe-foto/