Майк Тайсон избил пассажира в самолете (видео)

Майк Тайсон. Фото: Donald Kravitz/Getty Images

Легендарный американский боксер Майк Тайсон стал участником неприятного инцидента, попавшего на камеру, передает Sport24.ru со ссылкой на TMZ.

Как сообщает источник, 55-летний Тайсон избил мужчину, который сидел позади него в самолете. Инцидент произошел перед вылетом из Сан-Франциско во Флориду.

По словам очевидцев, мужчина, сидевший позади Тайсона, вел себя крайне назойливо и легендарный боксер сделал ему предупреждение. Судя по всему, это ни к чему не привело и Тайсон нанес ему несколько ударов по лицу, а сразу после этого покинул самолет.

Пассажиру, у которого на кадрах видна кровь, была оказана медицинская помощь. Кроме того, он обратился в полицию.

Отмечается, что мужчина был очень пьян и не переставал провоцировать боксера.

Тайсон на профи-ринге одержал 50 побед (44 нокаутом), потерпел шесть поражений. Становился абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/about-sports/1966232-mayk-tayson-izbil-passazhira-v-samolete-video/