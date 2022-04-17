Фехтовальщик Руслан Курбанов завоевал серебро на турнире во Франции

Руслан Курбанов. Фото: olympic.kz

Казахстанский спортсмен Руслан Курбанов завоевал серебряную медаль Кубка мира по фехтованию на шпагах Challenge Monal 2022 в Париже (Франция), передает NUR.KZ.

В полуфинальном бою Руслан победил представителя Франции Александра Барданета со счетом 15:13. В решающем поединке он встретился с еще одним французом Нельсоном Лопесом.

К сожалению, нашему фехтовальщику не удалось одержать победу. В финале Лопес быстро забрал преимущество и не дал казахстанцу догнать себя по очкам. Итоговый счет - 15:11 в пользу Нельсона.

Таким образом, Руслан Курбанов завершил турнир на втором месте. Бронзовые медали достались Александру Барданету (Франция) и Тамасу Коху (Венгрия).

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/about-sports/1965440-fehtovalschik-ruslan-kurbanov-zavoeval-serebro-na-turnire-vo-frantsii/