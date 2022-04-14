Секс-символ ММА Пейдж Ванзант опубликовала откровенное фото в купальнике

Пейдж Ванзант. Фото: instagram.com/paigevanzant/

Бывшая звезда UFC, американская файтерша Пейдж Ванзант на своей странице в Instagram опубликовала серию откровенных снимков, передает NUR.KZ.

28-летняя спортсменка порадовала своих поклонников горячими фото в купальнике.

Напомним, что у Ванзант есть собственный сайт, где за платную подписку она выкладывает откровенные фотографии.

Не так давно Пейдж подписала контракт с профессиональной лигой рестлинга. Параллельно американка дерется в лиге кулачных боев - Bare Knuckle FC.

Ранее американка долгое время выступала в смешанных единоборствах (ММА). В частности, Ванзант была звездой UFC, но стать чемпионом в этой организации ей не удалось.

На страницу Пейдж Ванзант в Instagram подписаны свыше 3 млн пользователей. Больше интересных новостей спорта читайте в Telegram-канале @sportnurkz.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/about-sports/1964987-seks-simvol-mma-peydzh-vanzant-opublikovala-otkrovennoe-foto-v-kupalnike/