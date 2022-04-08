Геннадий Головкин празднует 40-летие

Геннадий Головкин. Фото: instagram.com/gggboxing

Казахстанский боксер Геннадий Головкин празднует свое 40-летие. Чемпион мира по версиям IBF и IBO в среднем весе отметит свой день рождения в Токио.

9 апреля состоится бой Головина с японским боксером Риота Муратой. Первыми узнать результаты боя вы можете в новом Telegram-канале NUR.KZ о спорте @sportnurkz.

Геннадий Головкин – профессиональный боксер, выступающий в средней весовой категории. Он обладатель серебряной медали Олимпийских игр 2004 года, чемпион мира в категории любителей. Среди профессионалов казахстанский боксер является двукратным чемпионом мира по версиям IBF и IBO.

Согласно Википедии, Головкин – лучший боксер вне зависимости от весовой категории по версии журнала The Ring. Лучший боксер 2017 года по версии WBA, WBC и популярного издания Boxingnews24.com. Казахстанский боксер занимает 60 место в рейтинге лучших боксеров всех времен и народов вне зависимости от весовой категории, а также второе место в рейтинге лучших азиатских боксеров в истории спорта по версии BoxRec.

Среди его достижений – множество выигранных чемпионатов и соревнований, а также поставленных рекордов. Головкина знают как мощного и техничного панчера и нокаутера, который выиграл большинство своих поединков досрочно. Он одержал 23 победы нокаутом подряд в течение девяти лет и вошел в книгу рекордов Гиннеса за самый высокий процент нокаутов в истории среднего веса.

Головкин впервые вышел на профессиональный ринг в 2006 году в весовой категории до 72 кг. С того момента он провел уже 43 боя, проиграв только мексиканцу Саулю Альваресу. Следующий поединок пройдет в Сайтаме 9 апреля с японцем Риото Мурата. Это будет объединительный бой за титул чемпиона мира по версиям IBF в среднем весе.

Боксер женат, у них с супругой Алиной есть трое детей: дочь и два сына.

В день рождения Головкина стриминговый сервис DAZN выразил восхищение силой его ударов, опубликовав фрагмент с нокаутом в бою Геннадия против Мэттью Маклина в 2013 году.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/about-sports/1964097-gennadiy-golovkin-prazdnuet-40-letie/