Спортсмен из Уэльса установил новый мировой рекорд

Игра в снукер. Фото: Adam Davy/PA Images via Getty Images

Валлийский снукерист Лиам Дэвис обыграл на ЧМ Аарона Хилла и стал самым молодым победителем матча чемпионата мира в истории cнукера, сообщает NUR.KZ.

Валлийскому спортсмену на момент проведения поединка было 15 лет и 277 дней, таким образом он побил рекорд, установленный в 2020 году британцем Беном Мертенсом, который был всего на два дня старше Дэвиса, когда одержал свою первую победу на мировом первенству

Лиам Дэвис — один из 16 любителей, получивших место в отборочных раундах чемпионата мира от WPBSA. В нынешнем сезоне Дэвис доходил до полуфинала юниорского чемпионата мира.

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"Выиграть матч на турнире с профессионалом — это много значит для меня. Этот турнир добавляет дополнительного давления, игроки ошибаются на шарах, на которых обычно не ошибаются ни на одном другом турнире. Я чувствовал это на протяжении всего матча, но был счастлив сделать хороший брейк в последнем фрейме, чтобы выиграть его", - прокомментировал свое достижение валлийский спортсмен.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/about-sports/1963756-sportsmen-iz-uelsa-ustanovil-novyy-mirovoy-rekord/