"Рожденная сиять": Ангелина Лукас поделилась кадрами с новой фотосессии

Ангелина Лукас. Фото: instagram.com/angelina_lukas1997

Трехкратная чемпионка Казахстана по боксу Ангелина Лукас порадовала поклонников новыми снимками на своей странице в Instagram, передает NUR.KZ.

24-летняя спортсменка поделилась кадрами с новой фотосессии. "Рожденная сиять", - подписала пост Лукас.

Также спортсменка поинтересовалась у подписчиков, стоит ли ей выкладывать "живые" фотографии.

Напомним, что в прошлом году Ангелина Лукас успешно дебютировала в профессиональном боксе. На турнире в Алматы она победила решением судей украинку Светлану Василевскую.

Ангелина Лукас долгое время выступала в любителях. Она трижды становилась чемпионкой Казахстана, также побеждала на многих международных турнирах.

Она активно ведет свою страницу в Instagram. На ее аккаунт подписаны около 900 тыс. пользователей.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/about-sports/1962278-rozhdennaya-siyat-angelina-lukas-podelilas-kadrami-s-novoy-fotosessii/