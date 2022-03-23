Казахстанские гребцы завоевали 16 медалей на чемпионате Азии

Александр Куликов. Фото: Adam Pretty/Getty Images

В Таиланде состоялся чемпионат Азии по гребному слалому на байдарках и каноэ среди взрослых, молодежи и юниоров, передает сайт Национального олимпийского комитета Республики Казахстан.

На континентальном первенстве команда Казахстана завоевала 16 наград.

На первую ступень пьедестала поднялись Влада Тараданова, Анастасия Ананьева, Куаныш Еренгаипов, Адиль Аманбаев, Екатерина Таранцева, Виктория Моисеева, а также национальная команда в лице Александра Куликова, Куаныша Еренгаипова и Адиля Аманбаева. Также сборная Казахстана трижды стала второй в командных соревнованиях.

В индивидуальных гонках серебро взяли Куаныш Еренгаипов, Александр Куликов, Александр Коробов (дважды), Екатерина Таранцева. Бронзу на счету Анастасии Ананьевой.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/about-sports/1961832-kazahstanskie-grebtsy-zavoevali-16-medaley-na-chempionate-azii/