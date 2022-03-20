Могулист Павел Колмаков стал седьмым на этапе Кубка мира во Франции

Павел Колмаков. Фото: instagram.com/kolmakov_pavel

Казахстанские могулисты завершили выступление на этапе Кубка мира в Межеве (Франция), передает NUR.KZ.

Среди казахстанцев лучше всех выступил Павел Колмаков. Он стал седьмым в мужском параллельном могуле. Золотую медаль же завоевал канадец Микаэль Кингсбери.

У женщин вновь первенствовала Перрин Лаффон из Франции. Казахстанка Анастасия Городко заняла десятое место. Еще одна наша соотечественница Аяулым Амренова расположилась на 20-й строчке.

Таким образом, Кингсбери и Лаффон одержали победу в общем зачете и стали обладателями малого Хрустального глобуса в могуле.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/about-sports/1961637-mogulist-pavel-kolmakov-stal-sedmym-na-etape-kubka-mira-vo-frantsii/