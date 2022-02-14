Мать Дениса Тена покинула пост вице-президента федерации конькобежцев

Оксана Тен. Фото: NUR.KZ

Национальная федерация конькобежцев путем общего голосования упразднила должности вице-президентов. Одну из должностей занимала Оксана Тен, мать знаменитого казахстанского фигуриста, сообщает Sputnik Казахстан.

Учредители республиканского общественного объединения "Национальная Федерация конькобежцев" путем общего голосования внесли изменения в устав и упразднили должности вице-президентов.

При этом в протоколе собрания отмечается, что за исключение из организационной структуры позиции двух вице-президентов учредители проголосовали единогласно.

"Кроме того, принято решение вместо главных тренеров сборных включать в состав исполкома специалистов по видам спорта, задача которых - работа с командами всех возрастов, вопросы популяризации коньковых дисциплин и развитие массового спорта", - сообщается на сайте Национальной федерации конькобежцев.

Напомним, ранее тренерский состав Национальной Федерации конькобежцев Казахстана выступил с заявлением и потребовал отставки вице-президента федерации Оксаны Тен.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/about-sports/1955993-mat-denisa-tena-pokinula-post-vitse-prezidenta-federatsii-konkobezhtsev/