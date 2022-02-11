"Буду с гордостью представлять Казахстан": Жанбота Алдабергенова опубликовала новый пост

Жанбота Алдабергенова в Олимпийской деревне. Фото: instagram.com/zhanbota.aldabergenova

Лидер сборной Казахстана по фристайл-акробатике Жанбота Алдабергенова обратилась к болельщикам перед выступлением на Олимпиаде в Пекине, передает NUR.KZ.

Лидер команды Казахстана по фристайл-акробатике Жанбота Алдабергенова обратилась к болельщикам в преддверии своего выступления на Олимпийских игра-2022 в Пекине.

Соответствующее послание спортсменка опубликовала у себя в Instagram, сопроводив его свежей фотографией с Олимпийской деревни.

"Привет моя 3-я Олимпиада. 13-14го февраля буду с гордостью представлять нашу страну Казахстан. Естественно, буду максимально стараться, но результат увидим вместе", - написала Жанбота (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены - прим.ред.)

Публикация Жанботы вызвала широкий резонанс среди болельщиков. Менее, чем за сутки пост собрал сотни лайков и десятки комментариев.

"Удачи", "Все получится", "Мы верим в тебя", "Только вперед", "Мы с тобой", "Успехов, ты лучшая", "Наша главная надежда", - отреагировали пользователи.

Накануне команда Казахстана по фристайл-акробатике провела предолимпийские тренировки в Чжанцзякоу.

Отметим, что национальная команда все это время находилась на сборах за рубежом, поэтому им был организован индивидуальный маршрут до Китая с учетом всех мер безопасности.

Как известно, Казахстан в этом виде спорта на ОИ-2022 представят Жанбота Алдабергенова, Акмаржан Калмурзаева и Шерзод Хаширбаев.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/about-sports/1955651-budu-s-gordostyu-predstavlyat-kazahstan-zhanbota-aldabergenova-opublikovala-novyy-post/