Сабина Алтынбекова и другие самые красивые волейболистки Казахстана

Сабина Алтынбекова. Фото: instagram.com/altynbekova_20

Профессиональный спорт и женская красота – вещи совместимые. И данный постулат с легкостью подтверждают самые красивые волейболистки Казахстана. Глядя на фото этих див, очень сложно сказать, кто перед нами – опытные фотомодели или профессиональные спортсменки.

В волейбол человечество играет уже более века. Изобретателем этой спортивной игры является обычный американский «физрук» Уильям Джордж Морган.

В 1895 году он поднял повыше сетку для тенниса и предложил своим ученикам поочередно перебрасывать через нее камеру от баскетбольного мяча.

Очень скоро эту энергичную игру освоили и дамы. И, нужно отметить, что от этого данный вид спорта только выиграл. Фотографии самых красивых волейболисток – яркое тому доказательство.

Сабина Алтынбекова

Одна из самых красивых волейболисток Казахстана Сабина Алтынбекова осенью прошлого года стала мамой. Радостной новостью спортсменка поделилась с поклонниками на своей странице в Instagram.

Сейчас новоиспеченные родители вместе с малышом отдыхают в ОАЭ.

Вместе с тем Сабина Алтынбекова продолжает восхищать фанатов своей безупречной фигурой, грацией и нежной красотой.

В своем Instagram Сабина делится довольно сдержанными фото, однако это не мешает фанатам по всему миру обожать ее после того, как о ней активно заговорили в Японии.

Кристина Карпетян

Многие отечественные волейболистки будоражат фантазию фанатов длинными ногами в коротких шортиках и откровенными фото.

Одна из самых сексуальных и экстравагантных спортсменок Казахстана Кристина Карпетян - яркое тому доказательство.

Игрок национальной сборной Казахстана по волейболу Кристина Карпетян также представляет команду "Иртыш-Казхром", Павлодар. Ранее была гражданкой России.

Красотка активно ведет свою страницу в Instagram, занимается телесно-ориентированной терапией и гвоздестоянием.

Татьяна Фендрикова

Татьяна Фендрикова - одна из весомых причин посещать игры алматинского клуба "Алматы". К слову, спортсменка также играет и за сборную Казахстана.

Эффектная блондинка радует фанатов яркими кадрами и новыми спортивными достижениями.

Татьяна Демьянова

Казахстанская волейболистка Татьяна Демьянова щедро делится в соцсетях жаркими снимками.

Благодаря чему красотку уже прозвали одной из самых желанных волейболисток страны.

В своем Instagram-аккаунте спортсменка делится спортивными достижениями, а также рассказывает об обратной стороне заветной медали.

"Говорят, большой спорт и здоровье – понятия несовместимые. Справедливость в этом есть.Ради профессиональной карьеры люди доводят свой организм до предела возможностей.

Строжайшая диета, жесткий режим дня, долгие часы изнуряющих тренировок по несколько подходов в день. Такова суровая реальность спорта – чтобы достичь каких-либо результатов, нужно регулярно жертвовать собой и своим телом.

Каждое спортивное увлечение способно нанести урон, о котором многие люди даже не догадываются. Эти последствия скрыты от глаз обывателя, но это не значит, что их не существует.

У спорта, как и у любого другого увлечения, есть свои недостатки. Но не стоит тут же заострять внимание только на них. Просто уделяйте чуть больше времени своему здоровью и восстановлению после интенсивных тренировок, и тогда никакие последствия вам будут не страшны", - пишет Татьяна в своем блоге (орфография и пунктуация автора сохранены - прим.ред.)

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/about-sports/1954164-sabina-altynbekova-i-drugie-samye-krasivye-voleybolistki-kazahstana/