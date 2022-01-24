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Алина Дауранова выиграла общий зачет Кубка мира среди юниоров по конькобежному спорту

Алина Дауранова
Алина Дауранова. Фото: Национальный олимпийский комитет Республики Казахстан

В Инсбруке (Австрия) состоялся заключительный этап юниорского Кубка мира по конькобежному спорту, передает сайт Национального олимпийского комитета Республики Казахстан.

По его итогам казахстанская спортсменка Алина Дауранова выиграла общий зачет Кубка мира, набрав 235 очков. Она добилась успеха на дистанции 1500 метров.

Второе место заняла Эвелин Виджн из Нидерландов (180 очков). Тройку лучших замкнула ее соотечественница Джейд Гройневуд.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/about-sports/1952756-alina-dauranova-vyigrala-obschiy-zachet-kubka-mira-sredi-yuniorov-po-konkobezhnomu-sportu/

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