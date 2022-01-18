Есть ли жизнь без мяса: 6 известных спортсменов-вегетарианцев и их истории

Серена Уильямс. Фото: Kyodo News via Getty Images

Не берясь утверждать, что любое вегетарианское питание, в сочетании с любыми особенностями вашего организма и образа жизни, сделает из вас рекордсмена, мы приведем живые доказательства тому, что великолепные спортивные результаты, напрямую связанные со здоровьем организма, физической силой и выносливостью, не просто могут быть достигнуты, а уже были достигнуты выдающимися вегетарианцами и веганами из разных уголков нашей планеты.

Один из выводов, полученный во время составления этого списка, — число вегетарианцев и веганов, достигающих успехов в профессиональном спорте, стремительно растет в последние годы.

Люди переходят на такое питание по разным причинам: для лучшего здоровья и спортивных результатов, из этических соображений, ради экологии планеты.

Так или иначе, у наших современников больше информации обо всех этих факторах и данных об опыте прошлых поколений, поэтому они охотнее делают такой выбор.

Винус Уильямс

Теннисистка отказалась от мяса из-за проблем со здоровьем. В 2011 году у Винус был диагностирован синдром Шегрена – аутоиммунное заболевание, поражающее ткани.

Спортсменка утверждает, что после отказа от мяса она стала чувствовать себя здоровее, энергичнее и намного сильнее.

Серена Уильямс

Легендарная Серена Уильямс в свое время последовала выбору сестры, чтобы поддержать ту в новом пути.

С тех пор сестры стали олимпийскими чемпионками в парном разряде (2012 год), Серена получила там же золото в одиночном разряде, а Винус — серебро на следующей Олимпиаде (2016 год).

Кроме того, Серена сохраняла статус первой ракетки мира по рейтингу WTA с 2013 по 2016 год на протяжении 186 недель, что является рекордным показателем за всю историю (повторение результата Штеффи Граф в 1987—1991 годах).

Алексей Воевода

Алексей – один из наиболее знаменитых атлетов-вегетарианцев. Изначально он перешел на сыроедение, чтобы снизить вес и получить возможность выступать в команде.

Эту задачу он выполнил, но результаты на тренировках не становились лучше. Тогда атлет решил переключиться на вегетарианство, после чего наконец заметил прогресс.

Льюис Хэмилтон

Автогонщик Хэмилтон, в отличие от Алексея Воеводы, пришел к веганству из этических соображений. Льюис считает, что есть мясо животных жестоко, а организму вовсе не требуется белок именно животного происхождения.

Спортсмен с большой любовью относится к животным и ему претит мысль убивать их ради того, чтобы поесть, когда кругом разнообразие другой еды.

Он считает источником здоровья и молодости правильный образ жизни, а не поедание продуктов животного происхождения. Более того, после отказа от мяса Льюис стал чувствовать себя намного лучше и энергичнее.

Джермейн Дефо

Футболиста Джермейна Дефо перейти на вегетарианство вдохновила его девушка. Она показывала спортсмену документальные фильмы на тему, после которых атлет и принял решение отказаться от мяса.

«Я не вижу ничего сложного в том, чтобы перестать есть мясо, яйца, молочные продукты, потому что это заменяется гораздо более важным для меня чувством, которое я испытываю, забивая голы», – рассказал Дефо в одном из интервью.

Кайри Ирвинг

Игрок NBA Кайри Ирвинг рассказал, что после перехода на растительную диету стал чувствовать себя лучше и физически, и морально. Атлет утверждает, что после отказа от мяса начал более осознанно относиться к жизни.

«Мое восприятие стало намного лучше после того, как я перестал употребять ГМО, пестициды и все то, что добавляют в пищу», – утверждает баскетболист.

Конечно, это далеко не полный список выдающихся спортсменов, вегетарианская диета которых подтверждена, однако таких примеров — разнообразных по видам нагрузки и географии — должно быть достаточно для понимания, что пища растительного происхождения и выдающиеся физические данные — это не миф, а действительность.

У спортсменов особые требования к питанию, зачастую сильно отличающиеся от привычных для «обычных» людей, но даже в таких случаях веганство или вегетарианство становится верным выбором для получения всех необходимых элементов для обретения силы, быстроты, ловкости, выносливости — всего того, что необходимо для новых достижений и мировых рекордов.

Не все то, что подходит одним, даст такой же результат для других, но стереотипы об отсутствии нужных веществ в пище растительного происхождения и невозможности иметь здоровый (и сильный) организм при таком питании явно противоречат простым фактам, а именно — примерам людей, перечисленным выше. И пусть распространение таких фактов пойдет на пользу всем.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/about-sports/1951603-est-li-zhizn-bez-myasa-6-izvestnyh-sportsmenov-vegetariantsev-i-ih-istorii/