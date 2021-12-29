В Алматы пройдет молодежный чемпионат Азии по гандболу

Иллюстративное фото: olympic.kz

Молодежный чемпионат Азии по гандболу среди девушек состоится в Алматы, передает NUR.KZ.

По информации Азиатской федерации гандбола, континентальное первенство пройдет с 25 февраля по 6 марта.

Сборная Казахстана попала в группу "В", где сыграет с командами Китайского Тайбэя, Ирана и Кувейта.

В квартете "А" выступят Южная Корея, Узбекистан, Индия и Сирия.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/about-sports/1949169-v-almaty-proydet-molodezhnyy-chempionat-azii-po-gandbolu/